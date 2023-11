La nuova fragranza della celebre maison

Chanel apre un diner a New York per presentare una nuova fragranza

Chanel apre un diner a New York per presentare una nuova fragranza

Finn Wolfhard collabora con YSL Beauty per una nuova fragranza

Arbre Magique Barbershop, profumo di colonia per auto

Arbre Magique Barbershop è laversione del più famoso profumatore per auto. Dedicato e ai cultori delle auto, con unaispirata al profumo che si respira dal barbiere. Arbre Magique Barbershop, le caratteristiche Dai colori accattivanti " blu, bianco e rosso - che richiamano le iconiche insegne delle ...

Il colpo di fulmine beauty: il profumo di Dolce&Gabbana che ricorda il panettone Vanity Fair Italia

Black Friday 2023: 15 profumi in sconto Vanity Fair Italia

Nuova veste per la Coop di Biasca, Angelo Zarra: «Nulla da invidiare a nessuno»

Il gerente Angelo Zarra è pronto a dare nuova vita al negozio, che lui stesso descrive così ... che permette all'impasto di rilasciare i suoi aromi e la sua fragranza durante la cottura. Tra ...

Quest’anno il panettone diventa anche un Eau de Parfum

Il Panettone Eau de Parfum è disponibile per l’acquisto in formato da 100 millilitri al prezzo di 122 euro – il regalo giusto per quell’amico o quell’amica che ogni anno, a metà ottobre, comincia a ...