LA LUNA PIENA DEL CASTORO DEL NOVEMBRE 2023 INFLUENZERÀ MAGGIORMENTE 4 SEGNI ZODIACALI

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono finiti i giorni delle ossessioni iper-fissate; sono stati sostituiti da decisioni immediate che vi lanceranno in un vortice di avventure. In questo periodo dell’anno è molto frequente l’abitudine di volare a rotta di collo e il caos delle feste non fa che intensificare queste sensazioni. Tuttavia, con l’avvicinarsi delladi(detta