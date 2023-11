La Ligue 1 dà ragione a De Laurentiis | s’è pentita dell’accordo col fondo Cvc So Foot

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Domani si terrà un’assemblea generale della Lega calcio francese, della1, per ridiscutere e ri-votare l’accordo chiuso con ilCvc – 1,5 miliardi di euro in cambio del 13% dei ricavi della società commerciale della Lfp), perché il Le Havre ha fatto ricorso alla giustizia ordinaria contro l’accordo, e chiede la sospensione. L’ultima tranche di pagamenti dovrà essere versata l’anno prossimo. Ma il punto è che a quanto pare la maggior parte dei club che nell’aprile 2022 avevano votato l’accordo, quasi all’unanimità (Nancy e Tolosa astenuti) ora se ne sono pentiti. “Meno di due anni dopo – racconta So– il denaro è in parte finito in alcune tasche, ma il Cvc sembra più una trappola che un miracolo. Christophe Bouchet ha recentemente parlato di “accordo mortale”. De...