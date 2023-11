La Lega zittisce subito le polemiche della sinistra sugli emendamenti alla Manovra

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il centrodestra si compatta. Glipresentati dlegge di Bilancio, nonostante l'accordo in maggioranza a non presentarne, saranno ritirati e trasformati in ordini del giorno. Gliriguardavano il contributo dei lavoratori transfrontalieri al Servizio sanitario nazionale, la magistratura onoraria, l'esclusione dal contributofinanza pubblica degli enti locali in disavanzo. Con gli ordini del giorno si chiede al governo l'impegno “ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a modificare il meccanismo di contribuzione, introducendo un criterio di progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un tetto minimo e massimo mensile del contributo da 30 a 190 euro” per ...