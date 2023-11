Sonos: cuffie da oltre 400 dollari e altre novità nel 2024

Nella tabella di marcia, viene in seguito indicato un set -box simile ad Apple TV . Dovrebbe ... L'arrivo è previsto tra ladel 2024 o il 2025 al prezzo di 150 - 200 dollari . Sempre a ...

La fine di “Top Gear” Il Post

Apple, Microsoft e Amazon al top del ranking dei marchi globali. Trend positivo per Ferrari Il Sole 24 ORE

Microsoft Copilot, l'IA è in distribuzione su Windows 10 nel canale Release Preview

Microsoft sta distribuendo il suo assistente IA, Copilot, agli Windows Insider nel canale Release Preview su Windows 10. Ecco come abilitarlo e quali funzionalità sono disponibili rispetto alla versio ...

‘Allopathy may have more doctors, but… ‘: Baba Ramdev after SC cautions Patanjali Ayurved over making ‘false’ claims

On Tuesday, the top court asked Patanjali Ayurved not to publish misleading claims against modern systems of medicine. It also said the bench may also consider imposing a fine of Rs 1 crore on every ...