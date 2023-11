La fine degli intellettuali | e l’ascesa dei cercatori di consenso

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono le 20 e 55 di lunedì, quando sul mio telefono compare il messaggio che mai avrei pensato di leggere. Sono le 13 e 35 di martedì quando mi metto a recuperare “Otto e mezzo” e mi tocca dare ragione, in differita, alla mia amica del messaggio impensabile. Il messaggio della mia amica diceva: oddio, Travaglio dice cose sensate. Il mio messaggio, inviato ieri in un momento di debolezza, dice: avevi ragione su Travaglio. È solo stanchezza? Siamo sfiancate da questi giorni di entomologia delle reazioni maschili? Forse, e tuttavia. Sono piuttosto incosciente, e troppo vecchia per essere suggestionabile dai «siete tutte in pericolo, vogliono ucciderci tutte» delle ragazze che fatturano su Instagram alimentando la paura delle altre ragazze: non ho mai avuto paura di tornare a casa da sola, di girare per strada di notte (nemmeno a Bologna, dove tra buche e mancanza di luci si rischia se non ...