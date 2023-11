La disinformazione diventa legge e mette al bando la carne coltivata

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Di Valerio Uni Il 16 novembre 2023 il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva il disegno diche vieta la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici creati con l’ausilio di colture cellulari, ovvero di “allevamenti” di cellule che hanno lo scopo di produrre“sintetica”. Inoltre, nella stessaviene fatto divieto di dare nomi diai prodotti vegetali (come ad esempio “prosciutto vegetale”). Precisiamo subito che usare il termine sintetico è sbagliato, dal momento che in questo tipo di alimenti vengono utilizzate cellule animali preesistenti e non create da zero in laboratorio mediante reazione chimica. Il dibattito attorno alla cosiddettasintetica dura ormai da mesi e la questione è stata investita da un considerevole flusso di ...