La cover-drinklist “The Fab Four” per celebrare 55 anni di “White Album”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Glass of tasty alcohol drink and vinyl record on grey fabricPer l’occasione, gli esperti hanno preparato la“The Fab” perla tracklist originaria del Doppio Bianco Il 22 novembre del 1968 i Beatles pubblicavano uno dei più grandi capolavori della loro carriera, il disco omonimo, anche noto come “The”. 55dopo, la cifra caratterizzante del “Doppio Bianco” resta la sua poliedricità. Dei suoi 30 brani, ciò che a lungo è stata considerata frammentarietà stilistica viene salutata oggi, in occasione dell’versario, come prodigiosa ecletticità. Le canzoni del disco spaziano infatti liberamente fra hard rock e vaudeville, blues e country&western, ska e ballads, folk, psichedelia e sperimentazione ...

Lo Spirits Specialist di Anthology by Mavolo, Alberto Birollo , ha infatti realizzato una "" per mettere d'accordo i palati di tutti, appassionati e non. "L'abbiamo battezzata The ...

I Beatles hanno segnato un’epoca e dietro a ogni loro foto, dichiarazione e canzone i fan hanno sempre cercato qualcosa di non detto che veniva rivelato solo a chi sapesse leggere gli ...

Era il 22 novembre del 1968 e veniva scritta la storia della musica. In occasione di un anniversario importante - e in un anno speciale per i fan dei Fab Four ...