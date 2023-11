La confessione di Filippo Turetta ai magistrati tedeschi | «Volevo farla finita | non ho trovato il coraggio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sette giorni da fuggitivo a bordo della sua Grande Punto tra l’Italia, l’Austria e la Germania, lontano dal lago di Barcis dove aveva nascosto il corpo di Giulia Cecchettin e mentre le speranze dei familiari e degli investigatori di trovare in vita la giovane diminuivano con il passare dei giorni. Sette giorni in cui dalla ricerca di due scomparsi si è passati a quella per un uomo in fuga, indagato per omicidio. L’inseguimento si è concluso domenica 19 novembre, quando la polizia tedesca lo ha individuato nella corsia di emergenza a luci spente e senza quattro frecce. Così è stato fermato, che ha confessato l’omicidio della 22enne studentessa di Vigonovo Giulia Cecchettin. Dopo l’accettazione dell’estradizione e il nullaosta del tribunale di Naumburg, si attende solo la consegna alle autorità italiane. Ma in queste ore emergono anche i ...