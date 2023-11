La città di Silent Hill esiste davvero e continua a bruciare

Leggi su esports247

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Centralia non è semplicemente una delle tante-fantasma presenti negli Stati Uniti d’America. Questo luogo spettrale, situato nella Contea di Columbia, è il set perfetto per un film horror, anche se un tempo era un vivace luogo abitato da oltre 1000 persone. Tutto è cambiato improvvisamente nel 1962 quando scoppiò un incendio sotterraneo, le cui origini rimangono un mistero. Ed è qui che prende spunto tutta la trama di. Centralia era famosa per le miniere di antracite scoperte nel XIX secolo, anche se era l’estrazione di carbone il vero cuore pulsante della, ma alla fine del secolo, le miniere vennero abbandonate, lasciando pozzi inutilizzati nel terreno. Nel maggio del 1962, un incendio si diffuse da una di queste miniere, e anche se non si sa con certezza cosa lo abbia causato, si pensa che sia ...