La Cina chiede la pace | ma ha poche leve su Israele e Hamas L’analisi di Ghiselli

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il leader cinese, Xi Jinping, ha chiesto un immediato cessate il fuoco e la sospensione delle ostilità nel conflitto di Gaza durante la riunione straordinaria del gruppo Brics del 21 novembre. Le armi si fermeranno solo per una pausa che permetterà uno scambio di prigionieri. Xi ha sottolineato la necessità di un passaggio umanitario sicuro, la fine dei trasferimenti forzati all’interno della Striscia, il ripristino dei servizi essenziali. Ha inoltre aggiunto che la soluzione dei due Stati è l’unico modo per risolvere la crisi e ha avvertito che senza una soluzione equa per i palestinesi, unaduratura in Asia occidentale è impossibile. La posizione dellafa seguito ai colloqui con i leader arabi e musulmani, che ospiti a Pechino — tappa iniziale di un tour diplomatico che dovrebbe toccare altre capitali mondiali — hanno sollecitato la ...