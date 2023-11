La buccia di banana sul viso | benefici e controindicazioni del trend di TikTok

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un nuovospopola su: applicare ladisulper combattere le rughe: secondo molti creator, strofinare sulunadimatura, una volta al giorno, prima di effettuare la pulizia, combatterebbe le rughe, esfoliando naturalmente l’epidermide. In realtà non vi sono evidenze scientifiche nell’efficacia di questo trattamento e bisogna tener conto di piccole(brufoli, eventuali reazioni allergiche) di cui parliamo a seguire. L’esfoliazione è un processo che avviene in ogni caso quando si massaggia il, quindi c’è poco di rivoluzionario nella notizia. Inoltre, non ci sono evidenze scientifiche sull’efficacia del trattamento. Né sperimentazioni che dimostrano ...