Kristen Stewart si presenta non invitata al compleanno di Robert Pattinson

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo la fine di una relazione non sempre le persone riescono a mantenere buoni rapporti, soprattutto se la storia d’amore non è finita nel migliore dei modi ed è stata a lungo commentata dai fan. Alcune volte, però, il tempo e la maturità giocano un ruolo fondamentale: è il caso di, che grazie a una comparsata inaspettata di lei aldell’attore, confermano che tra i due non esistono rancori.aldiUn ex imbucato alla propria festa di: non è l’inizio di un film dell’orrore, ma sicuramente una delle situazioni che ognuno di noi vorrebbe non dover vivere. È successo a...