Killington 2023 | programma tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo aver conquistato il primo posto nella classifica generale con la vittoria a Levi, in Finlandia, la stella dello sci alpino Mikaela Shiffrin è pronta ad aumentare il suo vantaggio sulle nevi di casa a, nel Vermont, unica tappa statunitense della stagione di Coppa del Mondo femminile. La doppia campionessa olimpica, cresciuta nella Burke Mountain Academy del Vermont, gareggerà questo fine settimana (27-28 novembre) sulla pista Superstar sia in slalom gigante che in slalom. Dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive in slalom a, la Shiffrin ha concluso la scorsa stagione al quinto posto, con la svedese Anna Swenn Larson e la svizzera Wendy Holdener a dividersi i primi posti. Lara Gut-Behrami ha vinto lo slalom gigante, con la Shiffrin in 13a posizione. In questa stagione, la cinque volte vincitrice del grande globo ...