Kate Middleton in rosso mostra per sbaglio le gambe nude

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 22 novembre 2023)fa palpitare il cuore dei britannici. La principessa del Galles e il marito, il principe William, hanno accolto il presidente coreano Yoon Suk Yeol e sua moglie, la first lady Kim Keon Hee, impegnati in una visita di Stato che durerà fino al 23 novembre.inè una visione… e non è mancato un inaspettato siparietto sexy., principessa inTotal red per laSecondo il protocollo, è l’erede al trono a dover accogliere i capi di Stato: questo ruolo adesso spetta a William. Il principe ha dato il benvenuto a Yoon Suk Yeol alla Horse Guards Parade, dove si è tenuto anche il saluto ufficiale con re Carlo e la regina Camilla. Camilla e la first lady coreana hanno optato per due outfit scuri, rispettivamente blu e grigio: a spiccare è ...