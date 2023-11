Karate Kid | nuovo film con Ralph Macchio e Jackie Chan

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ufficialmente in sviluppo ilsuKid per Sony Pictures, con protagonistiOttime notizie per gli appassionati della saga diKid. Sony Pictures nelle ore scorse ha ufficializzato l’idea di produrre unstrepitosodella saga, contando la partecipazione di due noti attori:. Già incontrati nei precedenti capitoli (rispettivamente nelle vesti del campione diDaniel LaRusso e il saggio maestro Mr. Han, di Jaden Smith nel remake del 2010); per l’occasione le due star hanno annunciato un casting a livello globale con un video condiviso online. ...