Juventus-Inter | Inzaghi ha già le idee chiare | nuova difesa! ? SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Mancano quattro giorni a, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Simone, nonostante manchi ancora un po’, sembra già avere lesull’undici da schierare all’Allianz Stadium. ULTIME ? Cresce l’attesa per. Simonenon può ancora preparare in maniera concreta la partitissima di domenica sera, vista l’assenza di alcuni nazionali. Oggi i primi rientri, con il raduno completo previsto per venerdì. Intanto, secondo i colleghi di Sport Mediaset, l’undiciista antiè già comunque nella testa del mister piacentino. In difesa, scelte obbligate, viste le assenze contemporanee di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Al loro posto, dentro Matteo ...