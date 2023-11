Juventus-Inter | dubbi in attacco per Allegri! La probabile formazione – SM

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Domenica serà andrà in scena. Allegri, secondo SportMediaset, non ha ancora scelto il tandem d’: laSCELTE – La sfida fraedsi avvicina. Ilo diprincipale per Allegri, secondo SportMediaset, riguarda l’: ballottaggio Vlahovic-Kean per il ruolo di punta accanto a Chiesa. A centrocampo, visti gli infortuni, scelte quasi obbligate: McKennie recupera, Locatelli favorito su Miretti e Rabiot. In difesa, di fronte a Szczesny, la linea sarà composta da Gatti, Bremer e Rugani. Di seguito la(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, ...

Calcio, Marco Guida è l'arbitro designato di Juventus - Inter -

Marco Guida è l'arbitro designato per, big match della 13esima giornata di Serie A in programma domenica 26 novembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Maurizio Mariani dirigerà invece Atalanta - Napoli, in ...

Juventus-Inter domenica alle 20.45: Sky o DAZN Dove vedere la partita in tv fcinter1908

Juventus-Inter, Diamanti: “Campionato finito se Inzaghi vince. Pari non va bene a…” Mediagol.it

"Ferragosto barricato in una camera dello Juventus hotel", il retroscena

L'ex capo scout della Juventus, Tognozzi, ha svelato un inedito retroscena di mercato su una trattativa portata avanti in bianconero. Nel corso dell'intervista rilasciata a 'TuttoSport', l'ex ...

Milan-Fiorentina affidata a Di Bello: chi sarà al VAR

Per la squadra di Pioli sarà importantissimo provare a vincere soprattutto in ottica classifica, visto che domenica sera si giocherà Juventus-Inter. Svelati i nomi di chi ci sarà in sala var per Milan ...