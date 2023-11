Juventus Inter | Allegri riacquista pezzi Uno in dubbio su tutti – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il countdown aè ufficialmente partito. Massimilianosi trova a dover fare i conti con qualche assenza ma, stando a quanto riporta Sky Sport 24, alcune pedine sono recuperate. Uno resta ancora in. RIENTRI E INCOGNITE – Cresce l’attesa pere arrivano alcune risposte dall’infermeria bianconera. Francesco Cosatti, in collegamento dalla Continassa, fa il punto sulla situazione in cui verte la squadra di Massimiliano: «Locatelli è ancora un po’ indietro, un bel puntorogativo per la sfida contro l’di domenica sera. Stanno meglio invece gli altri. McKennie lavora ancora a parte però se nei prossimi giorni starà meglio le quotazioni per vederlo in campo saliranno. Miretti ed Alex ...