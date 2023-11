(Di mercoledì 22 novembre 2023) Weston, centrocampista dellantus, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'all'Allianz Stadium in...

Juventus - McKennie lancia sfida all’Inter : “Siamo pronti - vincere per mettere nel mirino lo Scudetto”

Juve - McKennie : «Ho avuto qualche problema per settimane - ma ora…»

McKennie : «Juventus pronta - occasione per riportare scudetto a Torino»

Juve, McKennie: 'Inter Vincere è un'opportunità per riportare qui lo Scudetto'

1 Weston, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'Inter all'Allianz Stadium in programma per domenica sera. Queste le sue parole: ' Sto bene, sì . Ho ...

Juve, McKennie: "L'Inter ci dirà se siamo da scudetto, siamo pronti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, McKennie: "Sento di aver deluso qualcuno. Do il meglio quando devo dimostrare" TUTTO mercato WEB

Juve, McKennie: "L'Inter ci dirà se siamo da scudetto, siamo pronti"

Il campionato è ancora lungo ma il big match di domenica sera contro l 'Inter ha un peso particolare nella corsa per il titolo. Parola di Weston McKennie. "La Juventus è pronta a questa sfida, per pro ...

Juve, McKennie: 'Inter Vincere è un'opportunità per riportare qui lo Scudetto'

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'Inter all'Allianz Stadium in programma per domenica sera. Queste le sue parole: "Sto bene, sì. Ho ...