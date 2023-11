Juve, le ultime verso l'Inter: Locatelli e Danilo a parte, Miretti in gruppo

Commenta per primo Arrivano lesull'allenamento della Juventus, in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera. Sessione congiunta con la Next Gen per gli uomini di Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto da ...

Zaccagni verso l’addio alla Lazio: si apre la pista Juventus. Avviati i contatti tra Giuntoli e... Tutto Juve

Infortunio Danilo: gli aggiornamenti dopo l'allenamento di oggi Juventus News 24

MCKENNIE a Sky: "Vincere con l'Inter per tornare a puntare allo scudetto"

Weston Mckennie è stato intervistato da Sky Sport. Le sue parole: Come stai "Sto bene, sì... Ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la ...

Rabiot avverte le rivali: «Per lo scudetto vedremo cosa succederà»

Ecco le anticipazioni sulle parole del centrocampista della Juventus: «Per lo scudetto vedremo cosa succederà: Allegri ha la mentalità vincente e la applica in ogni partita e ogni giorno ed è questo a ...