Juve | la firma più attesa è in arrivo | si è convinto finalmente

(Di mercoledì 22 novembre 2023), lapiùè in. Buone notizie giungono dalla Continassa: Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli al settimo cielo. Massimiliano Allegri, concentrato sul campo, pensa all’Inter e agli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Mourinho: "Roma troppo criticata e poco protetta. Il futuro Un giorno in Arabia"

Con lavincerà tre scudetti, il primo proprio nell'anno del suo trasferimento HIDETOSHI NAKATA ... A sei mesi dalla scadenza del suo contratto con la Lazio,con il club di Moratti dicendo no ...

Scatto Juve, firma a parametro zero e addio Milan Spazio Milan

Bremer Juve, firma al 2028 entro Natale: il grande inizio stagione e non solo. Cosa c'è dietro il rinnovo Juventus News 24

Juve, hai in casa un tesoro. Turchia: "Yildiz ha più talento di CR7”

Montella ha lanciato Kenan nella Nazionale che si è qualificata agli Europei 2024. E meno male che è sotto contratto sino al 2027 ...

Kenan Yildiz può essere la possibile “allegrata” per Juve Inter: la stagione dell’attaccante turco in 10 momenti

Kenan Yildiz può essere la possibile “allegrata” per Juve Inter: la stagione dell’attaccante turco in 10 momenti È una “allegrata”, una mossa che puoi aspettarti da Max in alcuni momenti della stagion ...