Jon Hamm è il cattivo della quinta stagione di Fargo | la serie tv da non perdere | tra umorismo nero | omiciid e donne letali

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tutto è nato nel 1996 da un geniale film dei fratelli Coen. Se non l’avete mai visto, recuperatelo. Non solo per la straordinaria interpretazione di Frances McDormand. Al primo dei suoi 3 Oscar come Miglior attrice. Ma perchéè un film di quelli che ti restano nell’anima. Per questo l’idea di unatv è stata accolta all’inizio con scetticismo. Quanto ci sbagliavamo! Perché eccoci qui a parlare. Non ci sono più i Coen e non c’è più McDormand. Ma l’nel loro tipico stile è tutto lì. Stasera in tv su Sky Atlantic (on demand e in streaming su Now) arriva5. Creata per la televisione, ancora una volta ...