John Fitzgerald Kennedy | il “sogno” e l’eredità politica a 60 anni dalla morte

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Sono nato in un paese chiamato Hope, quando mio padre era morto da tre mesi. Ricordo la vecchia casa a due piani in cui vivevo con i miei nonni. Il loro reddito era molto misero. Fu nel 1963 che mi recai a Washington e incontrai il Presidentein occasione del Programma Nazionale dei Ragazzi. E mi ricordo che…be’…pensavo come era incredibile questo Paese, il fatto che qualcuno come me, insomma, uno che non aveva soldi né niente, potesse avere l’occasione di incontrare il Presidente. Allora decisi che davvero potevo dedicarmi al servizio pubblico, perché mi importava sul serio della gente”. Con queste parole nel 1992, esattamente 29dopo rispetto al fatto raccontato, Bill Clinton iniziava il proprio messaggio elettorale in quella campagna che poi lo consacrò a sua volta Presidente degli Stati Uniti Uniti d’America. È solo uno dei più ...