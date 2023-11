Joao Felix in crisi a Barcellona | spunta l’ipotesi del ritorno al Benfica

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L'attaccante portoghese, approdato in prestito ai blaugrana dall'Atletico Madrid, ha perso lo smalto delle prime settimane: nuovo trasferimento in vista?

Un inizio bruciante, con un gol in Liga e una doppietta al debutto in Champions contro l'Anversa, ma soprattutto con prestazioni convincenti, poi l'eclissi. La luna di miele dicon il Barcellona sembra essere già finita. L'attaccante portoghese, arrivato in blaugrana in prestito a fine mercato estivo dall' Atletico Madrid , non ha perso la fiducia di Xavi, che lo ...

Joao Felix di nuovo al Benfica Difficile ma possibile. Sì perchè l'Atletico Madrid rischia davvero ritrovarsi il fantasista in casa ...

L'attaccante portoghese, approdato in prestito ai blaugrana dall'Atletico Madrid, ha perso lo smalto delle prime settimane: nuovo trasferimento in vista