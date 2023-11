Jfk 60 anni dopo | Monda | «La presidenza Kennedy rimane una grande incompiuta»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La storia ha corso all’impazzata da quel 22 novembre del 1963 quando John Fitzgerald, 35° presidente degli Stati Uniti d’America e primo cattolico a giungere sul gradino più alto della politica statunitense, venne ucciso a Dallas trascinando con sé certezze d’argilla e interrogativi d’acciaio. Oggi, come sottolinea Antonio, scrittore e docente alla New York University, «la vicenda umana e politica di John Fitzgeraldcontinuano a non sovrapporsi: unuomo dal destino politico tragicamente incompiuto». Ricorre oggi il sessantesimoversario dell’omicidio di John Fitzgerald, il presidente degli Stati Uniti d’America ucciso da colpi di fucile mentre si trovava a Dallas in visita ufficiale. A bordo di una Lincoln Continental blu navy, con accanto la ...