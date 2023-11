Italia | dirigente Hyra Sport ottimista su settore cinese ghiaccio-neve 2

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Changchun, 22 nov – (Xinhua) – Pasquale Valentino e’ affascinato nell’ampia sala convegni, con gli occhi pieni di attesa. Come direttore esecutivo per l’area Cina del colossono di abbigliamentoivo, e’ abituato ai grandi eventi. Tuttavia, questa conferenza – la World Ice and Snow Economy of Cold Regions Conference tenuta a Changchun – gli sembra comunque unica. “L’energia che si respira qui e’ incredibile”, ha dichiarato Valentino, che e’ venuto in Cina per la prima volta 12 anni fa, quando ha conosciuto sua moglie, originaria della provincia dello Shandong. “Si puo’ sentire lo slancio che si sta creando intorno agliinvernali”. Infatti, da quando la Cina ha ospitato le Olimpiadi invernali, ilnazionale degli ...