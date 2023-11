Italia | allarme legionella | una donna morta e una in fin di vita Chiuso un hotel

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unaper sospettae un’altra è ricoverata in gravi condizioni dopo aver partecipato a un incontro all’Hostel Rodia di Oristano. Paola Piga di 66 anni è deceduta al Policlinico di Monserrato, a Cagliari mentre l’amica, una 77enne di Quartu Sant’Elena, è ancora ricoverata. Le due erano entrate in contatto all’inizio di novembre in un incontro neocatecumenale all’hostel Rodia di Oristano e inizialmente erano state ricoverate per una grave polmonite. Il quadro clinico è peggiorato ulteriormente, fino al decesso di una delle due. Per questo motivo l’albergo è statodall’Asl locale.Leggi anche: Tumori, ecco la cura che “affama” le cellule La nota della Asl “La struttura – si legge nella nota della Asl – è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito sulle analisi dei ...