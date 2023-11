Israele | il governo dà l’ok all’accordo sugli ostaggi Hamas darà oggi i nomi dei 10 prigionieri che libererà domani

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nella notte il gabinetto dell’esecutivo di Benjamin Netanyahu ha approvato – dopo oltre sette ore – l’accordo per il rilascio di 50israeliani nella mani dia Gaza, in cambio della liberazione di 150 detenuti palestinesi. Secondo le prime informazioni saranno rilasciati 30 bambini, otto madri e altre 12 donne, detenute in quattro giorni di tregua militare. Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, alla radio dell’Idf, ha fatto sapere che «il processo di liberazione dei» del partito-milizia «inizierà». Ancheafferma che la tregua conentrerà in vigore giovedì 23 novembre alle ore 10: lo riferiscono i media israeliani Haaretz e Ynet. Quest’ultimo precisa inoltre cheavrebbe già indicato ad ...