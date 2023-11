Israele-Hamas | “uno a tre” | cosa prevede l’accordo sugli ostaggi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Uno a tre: questo il criterio deciso per lo scambio ditra. L’intesa riguarderebbe 50 tra minori israeliani e donne in cambio di quattro giorni di cessate il fuoco e 150 detenuti palestinesi. Secondo i media israeliani,non comprende persone colpevoli di omicidio. Il Jerusalem Post fa sapere che il primo rilascio potrebbe avvenire già domani e della notizia sarebbero stati informati ministri di Netanyahu presenti alla riunione di gabinetto, nonostante le posizioni non allineate. Il ministro di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich si oppongono alla fumata bianca, mentre il ministro Sàar è indeciso. Ma difficilmente ci saranno passi indietro. Entrando nel dettaglio,riguarda 30 bambini, 8 madri e altre 12 donne. Le prossime ore saranno decisive, ma filtra ...