Israele-Hamas | ecco come si è arrivati all’accordo | i retroscena

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Alle prime ore di oggi il governo israeliano ha approvato un accordo con, mediato da Qatar e Stati Uniti e con il lavoro dell’Egitto, per il rilascio di ostaggi trattenuti a Gaza, per lo più israeliani e tanti con doppia nazionalità, in cambio della scarcerazione di prigionieri palestinesi e di una pausa nelle ostilità. Fonti ufficiali in Libano hanno detto al giornale libanese Nidaa Al Watan che la tregua potrebbe applicarsi anche al confine nord di, quello con il Paese dei Cedri, “senon violerà la pace e rispetterà i termini dell’accordo” e gli Hezbollah libanesi sarebbero pronti a rispettare un cessate il fuoco, secondo notizie trapelate nel giorno del nuovo incontro tra il numero uno del ‘Partito di Dio’ e rappresentanti di. Il Washington Post evidenzia ...