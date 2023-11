Israele-Hamas | accordo per ostaggi e tregua | mancano 2 passaggi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Il governo dihanno raggiunto unche prevede il rilascio di 50in cambio di una pausa nelle ostilità, ma perché venga davvero attuato sono necessari ancora due. Sull’deve ancora pronunciarsi la Corte suprema che può approvare, rinviare o negare il rilascio di alcuni dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane per i quali è stato previsto il rilascio in cambio degli. A chi si oppone all’sono state concesse 24 ore di tempo per presentare le loro obiezioni, ma gli analisti ritengono che la Corte suprema non si metterà di traverso, come non lo fece nel caso del caporale israeliano Gilad Shalit. In cambio del suo rilascio, nel 2011, furono scarcerati 1.027 prigionieri ...