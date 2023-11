Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per una tregua di quattro giorni

Papa Francesco : in Palestina e Israele non è guerra - è terrorismo | Gaza - accordo sugli ostaggi : "Hamas rilascerà 30 bambini - 8 madri e 12 ...

L'accordo con Hamas non è una sconfitta per Israele

Nella notte l'accordo tra Israele e Hamas per una pausa delle ostilità e la liberazione degli ostaggi. Von der Leyen: 'Fare il possibile per azione umanitaria a Gaza' ...

Egitto e Qatar mediano l'accordo che prevede il rilascio di 50 donne e bambini rapiti dail 7 ottobre, in cambio della liberazione di 150 prigionieri politici palestinesi detenuti in. L'Ue pronta a sfruttare i quattro giorni di tregua per distribuire gli aiuti a ...

Cremlino, 'valutiamo positivamente accordo Israele-Hamas' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Cremlino, 'valutiamo positivamente accordo Israele-Hamas'

(ANSA) - MOSCA, 22 NOV - Il Cremlino valuta "positivamente" l'accordo tra Israele e Hamas, Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Questa è la prima buona notizia da ...

Gaza: von der Leyen, bene accordo, ora invio aiuti

Anche il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha espresso la sua soddisfazione per l'intesa tra Israele e Hamas. "Accogliamo con favore l'accordo sul rilascio delle donne e dei bambini tenuti in ...