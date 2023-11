Irlanda | Kenny lascerà la panchina | la Federcalcio non rinnoverà il contratto

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Stephenla Nazionale irlandese. Lad’ha reso noto che ilin scadenza del commissario tecnico non verrà rinnovato. L’ultima partita del ct è stata l’amichevole pareggiata a Dublino contro la Nuova Zelanda. L’allenatore paga la mancata qualificazione agli Europei del 2024. SportFace.

Irlanda - i convocati di Kenny in vista delle sfide contro Grecia e Gibilterra

Irlanda, UFFICIALE: via il ct. Corsa a tre per il prossimo allenatore

Commenta per primo Mancato l'accesso a Euro 2024, la Repubblica d'cambia il commissario tecnico. Addio a Stephen, che ha lasciato l'incarico con il contratto in scadenza. Nella nota diramata dai canali federali irlandesi si legge: 'Il board e tutta la ...

UFFICIALE: Niente Euro 2024 e l'Irlanda cambia guida, è addio con il ct Kenny TUTTO mercato WEB

Irlanda-Italia U21 2-2, due gol di Gnonto. Pari a Cork nelle qualificazioni a Euro 2025 Sky Sport

Irlanda, UFFICIALE: via il ct. Corsa a tre per il prossimo allenatore

Mancato l'accesso a Euro 2024, la Repubblica d'Irlanda cambia il commissario tecnico. Addio a Stephen Kenny, che ha lasciato l'incarico con il contratto in scadenza. Nella nota diramata dai canali ...

Qualificazioni Europei Under 21, l’Italia fa 2-2 con l’Irlanda e resta in vetta al Girone

Cork – Dopo la goleada realizzata con San Marino (leggi qui), l’Italia Under 21 di Calcio trova il pareggio con l’Irlanda, in trasferta. Nelle Qualificazioni per gli Europei di categoria, gli ...