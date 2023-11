Io Canto Generation | quante puntate | durata e quando finisce su Canale 5

(Di mercoledì 22 novembre 2023)sono previste per Io, la nuova edizione del format condotto da Gerry Scotti su5 dal 22 novembre 2023? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previsti sei episodi, ogni mercoledì in prima serata. Protagonisti sono ventiquattro ragazzi, con età compresa tra i 10 e i 15 anni, divisi in sei squadre che si sfideranno in emozionanti competizioni canore. Vediamo la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire variazioni): Prima puntata: mercoledì 22 novembre 2023 Seconda puntata: mercoledì 29 novembre 2023 Terza puntata: mercoledì 6 dicembre 2023 Quarta puntata: mercoledì 13 dicembre 2023 Quinta puntata: mercoledì 20 dicembre 2023 Sesta puntata: mercoledì 27 dicembre 2023Quanto dura () ogni puntata di Io ...

Cristina Scuccia, il grande ritormo in tv: questa sera, su Canale 5, con Io Canto Generation

Finalmente torna in TV, dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia. I suoi fan non vedono l'ora di vedere come se la caverà nei panni di giurata di Io. Ormai manca da un bel po' in TV Cristina Scuccia . Dopo l'avventura all' Isola dei Famosi , in molti si aspettavano di vederla di nuovo a Tale Quale Show. La partecipazione al ...

"Io Canto Generation" al via su Canale 5 con Gerry Scotti: format, giudici e capisquadra La Gazzetta dello Sport

Io canto generation: giudici prima puntata stasera in tv Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Stasera in TV: film e programmi di oggi mercoledì 22 Novembre

Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.

Io Canto Generation: il nuovo show con Gerry Scotti su Canale 5

Io Canto Generation 2023: giudici, giuria, novità, cast, concorrenti, quante puntate, streaming del talent show con Gerry Scotti su Canale 5 ...