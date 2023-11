Io Canto Generation 2023 | il cast | concorrenti e giudici giuria del talent show di Canale 5

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Io, il, capitani, capisquadra,) deldi5 con Gerry Scotti Qual è ildi Io? Protagonisti della nuova edizione deldidi5 condotto da Gerry Scotti e in onda dal 22 novembre sono 24 ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. A giudicarli unacomposta da quattro grandi artisti: Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta ...