Inter | tornano i nazionali Barella rinnova! | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in video. TG NERAZZURRO ? Inzaghi attende il rientro deiper preparare al meglio la sfida contro la Juventus di domenica sera. Quest’oggi sarà il turno degli Azzurri, da domani il rientro di tutti gli altri. Del match contro i bianconeri, che sarà arbitrato da Guida, ha parlato Gianni Visnadi nell’vista esclusiva realizzata dal nostro Sandro Caramazza. Spazio poi alla situazione infortunati in casa Juventus, con Allegri in attesa di capire se potrà recuperare qualche ...