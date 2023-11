Inter | rinnovo Lautaro Martinez? Priorità ad altri entro fine anno – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Cosa bolle in pentola per quanto riguarda i rinnovi di alcuni giocatori dell’? Matteo Barzaghi spiega il programma della dirigenza nerazzurra, che comprende anche il leader. PIANO RINNOVI – Nelle ultime settimane si è parlato molto dei rinnovi di contratto in casa. In Viale della Liberazione sembra esserci un piano ben strutturato, di cui parla Matteo Barzaghi: «Ildinon preoccupa assolutamente perché c’è la volontà dichiarata da entrambe le parti di arrivare a un allungamento con adeguamento del contratto. Non c’è fretta perché credo che da qui aci sarà la firma di Federico Dimarco, da risolvere Mkhitaryan che è in scadenza, Denzel Dumfries. Matteo Darmian non lo calcolo ...