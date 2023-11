Inter punzecchiata sul mercato | il retroscena a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ilsorprende tutti,sul calcioestivo. La Serie A 2023-2024 è iniziata da oramai 3 mesi e le squadre stanno trovando la marcia giusta per svolgere nel migliore dei modi la stagione. Finora, il campionato italiano ha sorpreso e non poco gli amanti del calcio, vista la classifica e le situazioni di alcune big. L’si è dimostrata senza dubbio la più in forma del campionato, con una rosa lunga e competitiva in ogni reparto, mentre a seguire i nerazzurri c’è la Juventus. I ragazzi di mister Massimiliano Allegri sono secondi a -2 dal club nerazzurro, che dovrà venire a Torino domenica 26 novembre alle ore 20:45. Un gradino più in basso si trovano Milan e Napoli, che non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e hanno perso diversi punti finora. Gli azzurri, ...