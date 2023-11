Inter | niente più Nazionali! Testa solo alla Juventus Oggi i primi rientri – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023)più partite in Nazionale, la sosta è finita e l’è già nel pieno della settimana che porta allo scontro diretto con la. Come sottolineato dal Corriere dello Sport,ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ritroverà un gruppo di giocatori.– DaSimone Inzaghi ritroverà ad Appiano Gentile iNazionali, a partire dal blocco azzurro fino ad arrivare a Kristjan Asllani, tutti freschi di qualificazione a Euro2024 rispettivamente con Italia e Albania. Ieri è rientrato in gruppo anche Hakan Calhanoglu, diventato papà per la terza volta. Non ancora a disposizione Juan Cuadrado: la sua presenza in panchina non è poi così scontata, considerato il lungo periodo lontano dal campo. L’ultimo a rientrare in Italia sarà ...