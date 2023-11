(Di mercoledì 22 novembre 2023) Arrivano lesull’allenamento dell', in vista della sfida contro lantus di domenica sera. La squadra nerazzurra si...

Inter - come sta Bastoni? Le ultime

Inter - come sta Bastoni? Le ultime

Juve - le ultime verso l'Inter : Alex Sandro torna in gruppo - Locatelli a parte

Ultime Notizie Serie A : Bologna in tre verso il rinnovo - Allegri e i dubbi verso l’Inter

Inter - Inzaghi si prepara per la Juventus! Le ultime su Barella | Inter Chat LIVE

Juve - le ultime verso l'Inter : Locatelli e Danilo a parte - Miretti in gruppo

Juve, McKennie: 'Inter Vincere è un'opportunità per riportare qui lo Scudetto'

... ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'all'Allianz Stadium in programma per domenica sera. Queste le sue parole: ' Sto bene, sì . Ho avuto qualche problema nellequattro ...

Inter, le ultime verso la Juve: ancora out Cuadrado e Bastoni. Rientrati in 6, Sanchez rientra venerdì Calciomercato.com

Stanotte Brasile-Argentina, domenica Juve-Inter: la doppia sfida di Bremer e Lautaro La Gazzetta dello Sport

Tacchinardi: “Juve, per battere l’Inter contano dettagli e episodi. Inzaghi bravo, mi aspetto…”

"Non ho segnato molti gol, ma una firma importante l’ho messa anche contro l’Inter. Stagione 2000-01, vinciamo 3-1 al Delle Alpi... Tiro di sinistro a incrociare dal limite dell’area, Frey battuto e ...

La Juventus punta al gran colpo, vetta nel mirino

Alla Juventus c'è un obiettivo comune: battere l'Inter e fare tre su tre negli ultimi derby d'Italia in serie A. Già, perché l'anno scorso i bianconeri centrarono l'impresa di cogliere la doppietta in ...