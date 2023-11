Inter | il programma dei rientri dalla sosta

(Di mercoledì 22 novembre 2023)nazionali conclusa per i giocatori dell’. Come riporta Sky Sport, i primi a tornare al servizio dello staff nerazzurro sono...

Bastoni - apprensione Inter : il programma previsto per l’infortunio – SM

Firenze - nuove asfaltature in programma. Le strade interessate

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : le iniziative in programma

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : gli eventi in programma a Montalto

Juventus - Inter - 4: Il pagellone ruolo per ruolo dei protagonisti ad oggi

Chiusa la parentesi nazionali con la qualificazione dell'Italia a Euro 2024 , è tempo di concentrarsi sul campionato. E sul big match dello Stadium indomenica sera tra Juventus e, seconda e prima forza della Serie A dopo 12 giornate. In attesa di dare i voti ai protagonisti in campo, ecco il pagellone dei possibili 22 titolari in ...

Lotta scudetto, sarà solo fra Inter e Juve Tutti gli scontri diretti in programma Corriere della Sera

Jacobelli: “Juve-Inter non sarà decisiva. Nerazzurri favoriti. Marotta e Allegri…” fcinter1908

Adani: “Bobo Tv Ingiusto interromperlo così. L’Inter deve confermarsi. Su Frattesi…”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay. Lele Adani torna sulle ragioni che hanno portato alla fine del programma condotto da Bobo Vieri. "Noi abbiamo cambiato un po’ le carte in gioco, arrivare a fare tre ...

Infortuni Danilo e Locatelli: le ultime in casa Juventus

Infortuni Danilo e Locatelli - Archiviata la sosta per le Nazionali, in casa Juventus si inizia a ragionare in vista del ...