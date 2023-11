Inferno Brasile-Argentina | impresa per la “Scaloneta” che porta a casa la vittoria

brasile - argentina è un inferno: botte, scontri, cariche.al maracanà di rio partita in ritardo per

Horrible scenes in the stands prior to Brazil vs Argentina. pic.twitter.com/ZluK2yQI4b - Alexi Lalas (@AlexiLalas) November 22, 2023 Mauricio Cannone per gazzetta.it - Estrattiargentina scontri In una serata di violenze dentro ...

Follia in Perù-Venezuela: la polizia manganella i giocatori!

ROMA - Non solo Brasile-Argentina: le qualificazioni sudamericante ai mondiali registrano, nella scorsa notte, altri incidenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine. E' successo, stavolta, durante ...

Il raptus del Dibu Martinez, si scaglia contro la polizia brasiliana: “Che stai facendo!”

