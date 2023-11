Infanzia | abbattiamo il muro del silenzio Le proposte del Garante

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Quale futuro per un’umanità che non tutela i minori? Maltrattamenti e abusi, corpi violati e anime ferite, sono la negazione primaria di ogni diritto. Dal diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, alla dignità e alla salute. La violenza su un minore è un male che si insinua nelle relazioni e incrina il tempo futuro. Un’inaccettabile offesa non solo per le vittime ma per tutta la società. Consumata anche in famiglia, è una “memoria” amara per individualità in crescita che memorizzano fragilità, sfiducia e, in definitiva, infelicità, per l’intera esistenza. Una violenza trasversale, perpetrata in ogni contesto sociale e culturale. Piaga con elevato costo sociale, in quanto fattore di rischio per la salute e il benessere, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una violenza di cui, tuttavia, non si parla abbastanza. Steccati di indifferenza alimentano, ...