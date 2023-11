Indi Gregory non doveva morire

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Chi decide se una vita, per quanto malata, «è degna di essere vissuta»? Nel caso della bambina inglese, lo ha stabilito un giudice, contro la volontà dei genitori. E in una società che teorizza la libertà di «andarsene», ma non quella di continuare a esistere, la sentenza è stata inappellabile. Siamo sempre lì: alla «vita indegna di essere vissuta». Non tiriamo fuori i nazisti, l’Aktion T4, il piano del regime per rifilare l’eutanasia a disabili e persone affette da malattie genetiche. Bastano i severi moniti del Papa contro la «cultura dello scarto». Fatto sta che torniamo sempre lì: chi decide se una vita è «indegna di essere vissuta»? A(otto mesi), ad Alfie Evans (nemmeno due anni), a Charlie Gard (11 mesi e 24 giorni), ci ha pensato un giudice. In Gran Bretagna funziona così: medici e famiglie sono in disaccordo? Le Corti si ...