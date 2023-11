(Di mercoledì 22 novembre 2023) Protagonisti diversi, una nuova forza politica e inediti equilibri elettorali: si presentano così i Paesi Bassi alle elezioni politiche di oggi. Le prime, da più di dieci anni, senza l’ex first appeared on il manifesto.

Intervista a Filippo Volandri: 'Le imprese di Sinner ci regalano fiducia' (Cocchi). Ivanisevic: 'Il più grande continua a migliorare' (...

... nato nel protettorato di Curaçao maall'occorrenza, e Wesley Koolhof, campione di Wimbledon in carica. Dovesse decidersi tutto nel terzo match, Volandri si troverebbe con unae un ...

Incognita olandese, tra vecchi partiti anti-migranti e novità Il Manifesto

Elezioni in Olanda, al voto per il dopo Rutte. Incognita estrema destra di Wilders Sky Tg24

Olanda, seggi aperti per le elezioni legislative

Si sono aperti alle 7:30 i seggi in Olanda per le elezioni legislative. Si vota fino alle 21 per eleggere il successore del primo ministro Mark… Leggi ...

Elezioni legislative in Olanda: si apre una nuova era

Oggi in Olanda si vota per le elezioni legislative, un voto che segna la fine dell'era di Mark Rutte, primo ministro per 13 anni. I seggi sono aperti dalle 7:30 alle 21. La corsa per il successore di ...