Inciviltà persistente a Qualiano | Nuovo caso di abbandono rifiuti

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023): Nonostante l’operazioni Terra dei Fuochi, ancora sacchetti diabbandonati in strada Nonostante l’operazione congiunta “Terra dei Fuochi”, tra la Polizia Municipale ed Esercito,registra undi. Un lettore ha inviato una foto che mostra sacchetti di immondizia abbandonati nella periferia della città. Questo episodio evidenzia ladi alcuni cittadini. L’deicompromette non solo l’aspetto estetico della città, ma anche la salute dell’ambiente e dei residenti. Le autorità sono chiamate a intensificare i controlli e adottare misure più severe per ...