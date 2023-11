Incidente mortale | precipita con l’auto per 60 metri | la vittima è una 72enne

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Aveva 72 anni Floriana Raoni ed è morta poco dopo le 22 di ieri, 21 novembre. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo delndo nella scarpata. L’, avvenuto è in località Bocca di Rio nel territorio di Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese. La donna ha preso il controllo deled è finita in una scarpata profonda 60.Leggi anche: Domodossola, treno ha i freni guasti: macchinista si lancia fuori e il convoglio va avanti da solo Recuperato il corpo della donna Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione Rocca di Badolo, che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli, hanno recuperato il corpo della donna, residente nel pratese e originaria della provincia ...