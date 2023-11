Incidente mortale a Rezzato | Alessandro muore a 30 anni

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lunedì 20 novembre a, in provincia di Brescia,Carreradopo un devastante impatto contro un camion. Era alla guida della sua Fiat 500 Abarth quando, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 13 ha invaso la corsia opposta di marcia della tangenziale Ss45bis proprio mentre transitava un camion Iveco, guidato da un 46enne e diretto verso Brescia. Il giovane è stato rianimato, dopo un arresto cardiaco, ma non ce l’ha fatta, è morto poco dopo in ospedale. Leggi anche: Addio ad Anna Kanakis, la più giovane Miss Italia Leggi anche: Aereo precipita nell’Oceano: la scoperta choc sui passeggeriCarreraa 30, le dinamiche dell’Ennesima vittima della strada. Un trentenne, ...