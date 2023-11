In viaggio verso la salute con Onconauti | nuovi percorsi per chi ha vinto il tumore

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Riprendere in mano la propria vita dopo aver superato un, rendendola possibilmente migliore di quella vissuta prima della malattia. L’ultima sfida di– associazione bolognese con sedi in tutta Italia che sostiene i pazienti nella delicata fase del recupero – è promuovere un modello innovativo di follow up, costituito dagli esami di sorveglianza oncologica ripetuti per 5-10 anni, associati a un percorso di trattamenti integrati e interventi sullo stile di vita, che coinvolge ospedali e territorio. Se ne discute il 24 e il 25 novembre a Bologna, nell’undicesimo congresso nazionale dell’associazione, a cui interverranno il direttore scientifico e oncologo Stefano Giordani, Antonio Maestri, direttore dell’Oncologia Metropolitana ausl Bologna, Toni Ibrahim, direttore della struttura complessa di Osteoncologia del Rizzoli, Paolo Bordon, ...